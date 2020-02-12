У Путина заявили, что Крым не может быть объектом "размена"

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

В Кремле считают, что коммерческие поставки воды могут быть рассмотрены

Российская Федерация готова рассмотреть возможность коммерческих поставок воды с материковой Украины на оккупированный Крым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

В частности, Песков прокомментировал заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о готовности возобновить поставки воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу.

"Крым не может быть объектом каких-либо разменов … Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению - на коммерческой или на иной основе - они могут быть рассмотрены", - добавил он.

Напомним, сегодня на брифинге глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что подача воды в Крым с материковой Украины никогда не была темой переговоров с Российской Федерацией. Он также отметил, что предложение Арахамии возобновить подачу воды для преимущества в переговорах по Донбассу - это его личное мнение.

До этого заместитель постпреда президента в Крыму Тамила Ташева в интервью РБК-Украина заявила, что Украина не планирует восстанавливать водоснабжение до полной деоккупации.