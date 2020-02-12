ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Путина заявили, что Крым не может быть объектом "размена"

Новости » Политика     12.02.2020 - 13:04
У Путина заявили, что Крым не может быть объектом "размена"
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

В Кремле считают, что коммерческие поставки воды могут быть рассмотрены

Российская Федерация готова рассмотреть возможность коммерческих поставок воды с материковой Украины на оккупированный Крым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

В частности, Песков прокомментировал заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о готовности возобновить поставки воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу.

"Крым не может быть объектом каких-либо разменов … Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению - на коммерческой или на иной основе - они могут быть рассмотрены", - добавил он.

Напомним, сегодня на брифинге глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что подача воды в Крым с материковой Украины никогда не была темой переговоров с Российской Федерацией. Он также отметил, что предложение Арахамии возобновить подачу воды для преимущества в переговорах по Донбассу - это его личное мнение.

До этого заместитель постпреда президента в Крыму Тамила Ташева в интервью РБК-Украина заявила, что Украина не планирует восстанавливать водоснабжение до полной деоккупации.

В РФ окончательно приравняли военных крымчан к российским Ермак назвал предпосылки для встречи Зеленского и Путина
Новости Украины Владимир ПутинКрымДавид Арахамия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь