Зеленский о возможности обмена Медведчука на украинских военных: если России это интересно

Украина готова обменять народного депутата Виктора Медведчука на украинских военных. Однако пока что ответа от россиян нет.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина .

"Мы готовы обменять Медведчука, на украинских военных или что может предложить Россия. Мне кажется, мы эти сигналы публично и не очень публично передали. Если им это интересно, они отреагируют", - сказал Зеленский.

Напомним, о задержании Медведчука стало известно вечером 12 апреля. Его охранник рассказал о месте, где скрывается нардеп.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, Медведчука задержали на западной границе Украины.

Медведчука подозревают в государственной измене и пособничестве террористическим организациям "ЛДНР". До начала войны с Россией он находился под домашним арестом, из-под которого сбежал сразу после начала боевых действий.

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