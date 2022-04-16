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Зеленський про можливість обміну Медведчука на українських військових: якщо Росії це цікаво

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч

Україна готова обміняти народного депутата Віктора Медведчука на українських військових. Однак поки що відповіді від росіян немає.

Про це президент Володимир Зеленський розповів на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми готові обміняти Медведчука, на українських військових або що може запропонувати Росія. Мені здається, ми ці сигнали публічно і не дуже публічно передали. Якщо їм це цікаво, вони відреагують", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, про затримання Медведчука стало відомо ввечері 12 квітня. Воно охоронець розповів про місце, де ховається нардеп.

Як повідомив Секретар РНБО Олексій Данилов, Медведчука затримали на західному кордоні України.

Медведчука підозрюють у державній зраді та пособництві терористичним організаціям "ЛДНР". До початку війни з Росією він перебував під домашнім арештом, з-під якого втік відразу після початку бойових дій.

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Віктор МедведчукВолодимир ЗеленськийОбмін полоненими