Зеленский о войне: какие бы планы не были у России - мы их сломаем

Украина не позволит оккупантам достичь своих целей, все их планы будут разрушены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Каких бы планов они не имели - мы их сломаем. И будем освобождать нашу территорию военными, дипломатическими и всеми доступными инструментами, пока не выйдем на законные границы Украины", - подчеркнул президент.
Напомним, ранее стало известно, что украинское руководство, по словам главы Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адама Смита, планирует вернуть территории, захваченные Россией, в течение следующих 3-6 недель.
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