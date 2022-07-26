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Зеленский назвал конгрессменам критические сроки освобождения Украины, - Politico

Новина українською →
Вторник 26 июля 2022 18:53
Зеленский назвал конгрессменам критические сроки освобождения Украины, - Politico Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина должна вернуть территории, захваченные Россией, в течение следующих 3-6 недель, прежде чем сделать это станет намного труднее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам главы Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адама Смита, который посещал Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским, украинские официальные лица заявили, что хотят достичь мирного соглашения с россиянами, но сначала они должны отвоевать земли, которые захватили оккупанты.

"Следующие три-шесть недель являются решающими", - сказал он, передавая главный месседж, который услышал от Зеленского и других.

Он отметил, что этот период является важным, ведь зима с более низкими температурами и жестокими условиями замедлят боевые действия до жестокой войны на истощение.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что война в Украине, которую развязала Россия, находится на решающей стадии.

Кроме того, РБК-Украина собрало главные заявления о сроках и сценариях завершения военных действий.

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