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Зеленський про війну: яких би планів не мала Росія - ми їх зламаємо

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна не дозволить окупантам досягти своїх цілей, всі їхні плани будуть зруйновані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Яких би планів вони не мали - ми їх зламаємо. І будемо звільняти нашу територію військовими, дипломатичними і всіма доступними інструментами, поки не вийдемо на законні кордони України", - підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українське керівництво, за словами голови Комітету збройних сил Палати представників США Адама Сміта, планує повернути території, захоплені Росією, протягом наступних 3-6 тижнів.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяВійна Росії проти України