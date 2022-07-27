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Зеленский о войне: какие бы планы не были у России - мы их сломаем

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Киев, Среда 27 июля 2022 22:46
Зеленский о войне: какие бы планы не были у России - мы их сломаем Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина не позволит оккупантам достичь своих целей, все их планы будут разрушены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Каких бы планов они не имели - мы их сломаем. И будем освобождать нашу территорию военными, дипломатическими и всеми доступными инструментами, пока не выйдем на законные границы Украины", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее стало известно, что украинское руководство, по словам главы Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адама Смита, планирует вернуть территории, захваченные Россией, в течение следующих 3-6 недель.

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