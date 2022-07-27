Зеленский о войне: какие бы планы не были у России - мы их сломаем

Украина не позволит оккупантам достичь своих целей, все их планы будут разрушены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Каких бы планов они не имели - мы их сломаем. И будем освобождать нашу территорию военными, дипломатическими и всеми доступными инструментами, пока не выйдем на законные границы Украины", - подчеркнул президент.