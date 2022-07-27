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Зеленський про війну: яких би планів не мала Росія - ми їх зламаємо

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Київ, Середа 27 липня 2022 22:46
Зеленський про війну: яких би планів не мала Росія - ми їх зламаємо Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна не дозволить окупантам досягти своїх цілей, всі їхні плани будуть зруйновані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Яких би планів вони не мали - ми їх зламаємо. І будемо звільняти нашу територію військовими, дипломатичними і всіма доступними інструментами, поки не вийдемо на законні кордони України", - підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українське керівництво, за словами голови Комітету збройних сил Палати представників США Адама Сміта, планує повернути території, захоплені Росією, протягом наступних 3-6 тижнів.

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