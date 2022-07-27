Зеленський про війну: яких би планів не мала Росія - ми їх зламаємо

Україна не дозволить окупантам досягти своїх цілей, всі їхні плани будуть зруйновані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Яких би планів вони не мали - ми їх зламаємо. І будемо звільняти нашу територію військовими, дипломатичними і всіма доступними інструментами, поки не вийдемо на законні кордони України", - підкреслив президент.