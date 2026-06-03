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Не тільки Мельник. Кого ще з історичних діячів перепоховають на військовому кладовищі

09:00 03.06.2026 Ср
2 хв
Перший десяток уже визначили - але в Пантеон потраплять не всі
aimg Валерія Абабіна aimg Роман Кот
Не тільки Мельник. Кого ще з історичних діячів перепоховають на військовому кладовищі Фото: Кого з історичних постатей перепоховають в Україні (Getty Images)
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Україна продовжує процес повернення на батьківщину видатних історичних постатей. На першому етапі на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) перепоховають десяток діячів визвольних змагань.

Про це йдеться у матеріалі З Бандерою, але без Януковича. Яким буде Національний пантеон і як Україна повертає героїв

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Процес перепоховання розбито на окремі етапи. На першому пріоритет віддають військовим діячам визвольних змагань. Для них на території НВМК виділено дві окремі ділянки.

На цих ділянках уже готують перенесення останків першого десятка діячів. Серед них - командири Української галицької армії (УГА) Гнат Стефанів, Антін Кравс та Віктор Курманович.

"Туди, в окремі сектори ми плануємо також переносити тих військових діячів, які багато зробили для захисту Батьківщини, однак за критеріями не підпадають під Пантеон", - зазначив Потураєв.

Головнокомандувачі та перші особи визвольного руху мають знайти спокій безпосередньо у Пантеоні видатних українців. Проте сам Пантеон поки що на етапі створення.

Через це навіть найвищих діячів спочатку поховають на території військового меморіального кладовища. Лише згодом їх перенесуть на постійне місце - до Пантеону.

Нагадаємо, у квітні 2026 року президент Володимир Зеленський анонсував створення Пантеону видатних українців - меморіалу для вшанування національних героїв і ключових постатей історії.

За його словами, проєкт передбачає повернення в Україну історичних діячів, які відіграли ключову роль у формуванні національної свідомості та державності.

Першим кроком стало повернення останків полковника Андрія Мельника і його дружини Софії з Люксембургу. Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук тоді назвала це початком формування Національного Пантеону героїв.

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