Зеленский внес в Раду законопроект о "Украинском национальном пантеоне"

Президент Владимир Зеленский внес в Совет законопроект о Украинском национальном пантеоне, который станет мемориалом в уважение выдающихся фигур национальной истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте Верховной Рады и заявление руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.

По словам Буданова, принятие такого закона является шагом к возобновлению исторической справедливости и консолидации украинского общества.

"Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект 'Об Украинском национальном пантеоне'. Это решительный и очень нужный шаг для восстановления исторической справедливости, консолидации нашего общества и закладки фундамента памяти для следующих поколений. Этот документ является свидетельством нашей государственной зрелости", - заявил он.

Буданов подчеркнул, что память о тех, кто отдал жизнь за Украину, должна храниться навсегда – как об исторических деятелях, так и о современных воинах.

"Больше никто никогда не будет диктовать украинцам, каких героев уважать, какие праздники отмечать или какую историю изучать. За это право свободы собственного выбора и национальной независимости наши предки боролись сотни лет, и именно за это сегодня проливают кровь наши воины", - подчеркнул руководитель ОП.

В Офисе президента рассчитывают на скорейшее принятие документа парламентом.

"Уверен, что украинский парламент понимает важность такой инициативы и как можно быстрее рассмотрит и примет этот законопроект", - подытожил Буданов.