ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский внесет в Раду законопроект об усилении ответственности за ложь в декларации

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо усилить ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации. Соответствующий законопроект был одобрен на заседании СНБО и после доработки будет внесен президентом в Верховную раду как неотложный.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Многие из народных депутатов не хотели, чтобы было наказание в виде лишения свободы. Поэтому был принят законопроект компромиссной редакции. И сейчас мы исправляем ошибку. Я согласен, что этот законопроект нужно доработать, чтобы не было споров по поводу тех или иных норм", - заявил президент.

Напомним, 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о разблокировании деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Рада 15 декабря одобрила за основу и в целом законопроект для разблокирования работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Она была заблокирована после скандального решения Конституционного суда Украины.

Кроме того, глава государства также одобрил закон о восстановлении ответственности за ложь в е-декларациях.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийзаконопроектДекларации о доходах