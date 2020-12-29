ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський внесе в Раду законопроект про посилення відповідальності за брехню в декларації

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно посилити відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації. Відповідний законопроект був схвалений на засіданні РНБО і після доопрацювання буде внесений президентом до Верховної ради як невідкладний.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Багато хто з народних депутатів не хотіли, щоб було покарання у вигляді позбавлення волі. Тому був прийнятий законопроект компромісної редакції. І зараз ми виправляємо помилку. Я згоден, що цей законопроект потрібно доопрацювати, щоб не було суперечок з приводу тих чи інших норм", - заявив президент.

Нагадаємо, 25 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон про розблокування діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції.

Рада 15 грудня схвалила за основу і в цілому законопроект для розблокування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції. Вона була заблокована після скандального рішення Конституційного суду України.

Крім того, глава держави також схвалив закон про відновлення відповідальності за брехню в е-деклараціях.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийзаконопроектДекларації про доходи