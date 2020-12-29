Зеленський внесе в Раду законопроект про посилення відповідальності за брехню в декларації

Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно посилити відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації. Відповідний законопроект був схвалений на засіданні РНБО і після доопрацювання буде внесений президентом до Верховної ради як невідкладний.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Багато хто з народних депутатів не хотіли, щоб було покарання у вигляді позбавлення волі. Тому був прийнятий законопроект компромісної редакції. І зараз ми виправляємо помилку. Я згоден, що цей законопроект потрібно доопрацювати, щоб не було суперечок з приводу тих чи інших норм", - заявив президент.

Нагадаємо, 25 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон про розблокування діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції.

Рада 15 грудня схвалила за основу і в цілому законопроект для розблокування роботи Національного агентства з питань запобігання корупції. Вона була заблокована після скандального рішення Конституційного суду України.

Крім того, глава держави також схвалив закон про відновлення відповідальності за брехню в е-деклараціях.