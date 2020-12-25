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Зеленский подписал закон о разблокировании деятельности НАПК

Киев, Пятница 25 декабря 2020 20:37
Зеленский подписал закон о разблокировании деятельности НАПК
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о разблокировании деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Он предусматривает восстанавление полномочий НАПК, в том числе в отношении судей и судей Конституционного суда.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Документ вносит изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции", которыми обеспечивается полноценное функционирование НАПК, ведомство наделяют необходимыми полномочиями и правами.

Закон прописывает порядок реагирования агентства на выявление нарушений соответствующего закона, выявление признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. Устанавливаются особенности такого реагирования в случае совершения данных действий судьями или судьями КСУ.

В законе предусмотрен открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Рада 15 декабря одобрила за основу и в целом законопроект для разблокирования работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Она была заблокирована после скандального решения Конституционного суда Украины.

Также 25 декабря Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2021 год.

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