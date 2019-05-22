В Раду поступил законопроект Зеленского о выборах

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о выборах. Об этом сообщил спикер ВР Андрей Парубий во время заседания Рады, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Парубий заявил, что президентский законопроект изменений в закон "О выборах народных депутатов" внесен и зарегистрирован в парламенте.

"Зашел законопроект, подписанный президентом Украины в аппарат ВР. Я дал поручение зарегистрировать его, размножиты. У депутатов должно быть на руках то, за что они будут голосовать. Я просматривал законопроект и был разочарован. Предложенная нам система это полностью закрытые списки", - заявил Парубий.

Напомним, спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на 22 мая. Отметим, спикер ВР Андрей Парубий анонсировал обжалование указа президента Владимира Зеленского о роспуске Рады в Конституционный суд.

Ранее Владимир Зеленский обратился к Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах нардепов. Вчера он предложил снизить проходной барьер и отменить "мажоритарку".

РБК-Украина писало, что на консультациях Зеленский, лидеры фракций и Парубий предварительно договорились о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля или 28 июля 2019 года.

За три дня до инаугурации Зеленского в парламенте объявили об отсутствии коалиции. "Народный фронт" - вторая по численности фракция, заявил о выходе из коалиции, после чего спикер Андрей Парубий призвал нардепов начать консультации о формировании нового большинства.