В Раду поступив законопроект Зеленського про вибори

Зазарз триває позачергове пленарне засідання парламенту
Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект про вибори. Про це повідомив спікер ВР Андрій Парубій під час засідання Ради, повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Парубій заявив, що президентський законопроект змін до закону "Про вибори народних депутатів" внесено і зареєстровано у парламенті. Текст законопроекту опублікований на сайті Ради.
"Зайшов законопроект, підписаний президентом України в апарат ВР. Я дав доручення зареєструвати його, размножити. Депутати мають мати на руках, що голосувати. Я переглядав законопроект і був розчарований. Запропонована нам система це є повністю закриті списки", - заявив Парубій.
Законопроектом пропонується:
Раніше Володимир Зеленський звернувся до Парубія з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів. Вчора він запропонував знизити прохідний бар'єр та скасувати "мажоритарку".
РБК-Україна писало, що на консультаціях Зеленський, лідери фракцій та Парубій попередньо домовилися про проведення дострокових парламентських виборів 21 липня або 28 липня 2019 року.
За три дні до інавгурації Зеленського у парламенті оголосили про відсутність коаліції. "Народний фронт" - друга за чисельністю фракція, заявив про вихід з коаліції, після чого спікер Андрій Парубій закликав нардепів почати консультації про формування нової більшості.