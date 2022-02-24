Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации. Решение принято из-за нападения России на Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Рады.
Обновлено: законопроект исчез с сайта Рады.
На сайте парламента появился законопроект об утверждении указа президента Украины "Об общей мобилизации". Его номер - 7113.
Отметим, мобилизация - комплекс мер, направленных на перевод государственной инфраструктуры и военных сил страны в военное положение в связи с чрезвычайными условиями внутри страны или за ее пределами. Мобилизация может быть общей или частичной и производится открыто или скрыто.
Напомним, Владимир Зеленский призвал украинцев, которые имеют боевой опыт, выйти на защиту Украины.
Также президент сообщил, что вражеские войска понесли потери в результате активных вооруженных действий.