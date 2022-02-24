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Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации (обновлено)

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 12:28
Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации (обновлено) Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации. Решение принято из-за нападения России на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Рады.

Обновлено: законопроект исчез с сайта Рады.

Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации (обновлено)

На сайте парламента появился законопроект об утверждении указа президента Украины "Об общей мобилизации". Его номер - 7113.

Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации (обновлено)

Отметим, мобилизация - комплекс мер, направленных на перевод государственной инфраструктуры и военных сил страны в военное положение в связи с чрезвычайными условиями внутри страны или за ее пределами. Мобилизация может быть общей или частичной и производится открыто или скрыто.

Напомним, Владимир Зеленский призвал украинцев, которые имеют боевой опыт, выйти на защиту Украины.

Также президент сообщил, что вражеские войска понесли потери в результате активных вооруженных действий.

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