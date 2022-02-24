Зеленський вніс до Ради законопроект про загальну мобілізацію (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про загальну мобілізацію. Рішення прийнято через напад Росії на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт Ради .

Оновлено: законопроект зник з сайту Ради.

На сайті парламенту з'явився законопроект про затвердження указу президента України "Про загальну мобілізацію". Його номер - 7113.

Зазначимо, мобілізація - комплекс заходів, спрямованих на переведення державної інфраструктури та військових сил країни у військовий стан у зв'язку з надзвичайними умовами всередині країни або ж за її межами. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано.