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Зеленський вніс до Ради законопроект про загальну мобілізацію (оновлено)

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Київ, Четвер 24 лютого 2022 12:28
Зеленський вніс до Ради законопроект про загальну мобілізацію (оновлено) Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про загальну мобілізацію. Рішення прийнято через напад Росії на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Ради.

Оновлено: законопроект зник з сайту Ради.

Зеленський вніс до Ради законопроект про загальну мобілізацію (оновлено)

На сайті парламенту з'явився законопроект про затвердження указу президента України "Про загальну мобілізацію". Його номер - 7113.

Зеленський вніс до Ради законопроект про загальну мобілізацію (оновлено)

Зазначимо, мобілізація - комплекс заходів, спрямованих на переведення державної інфраструктури та військових сил країни у військовий стан у зв'язку з надзвичайними умовами всередині країни або ж за її межами. Мобілізація може бути загальною або частковою та проводиться відкрито чи приховано.

Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав українців, які мають бойовий досвід, вийти на захист України.

Також президент повідомив, що ворожі війська зазнали втрат в результаті активних збройних дій

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