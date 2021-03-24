Шмыгаль: государство готово выплатить ФОПам по 8 000 гривен

В рамках компенсаций бизнесу за прекращение работы из-за ограничений карантина "красной зоны" государство готово выплатить ФОПам по 8 000 гривен. Но от местных властей тоже ждут помощи.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, будут введены денежные выплаты и поддержка по аналогии с той, которую люди получали зимой.

"Разработан комплекс мер по поддержке людей и бизнеса, которые будут реализованы в сотрудничестве с органами местного самоуправления. Государство готово выплатить соответствующим ФОПам и работникам предприятий, которые пострадают в результате ограничений карантина "красной зоны" по 8 000 гривен. Но кроме этого, конечно, мы будем ждать поддержки местных органов", - отметил Шмыгаль.

Он также добавил, что местные власти должны ввести дополнительные выплаты.