Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева ". Законопроект внесен как неотложный.

Президент Владимир Зеленский призвал воспринимать это как "сигнал к любому суду, который предал уважение к закону".

"Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Суд, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости", - заявил он.

В пресс-службе ОП отметили, что согласно части второй статьи 125 Конституции Украины, суд создается, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Раду президент Украины (после консультаций с Высшим советом правосудия).