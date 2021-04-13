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Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". Законопроект внесен как неотложный.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский призвал воспринимать это как "сигнал к любому суду, который предал уважение к закону".

"Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева. Суд, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости", - заявил он.

В пресс-службе ОП отметили, что согласно части второй статьи 125 Конституции Украины, суд создается, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Раду президент Украины (после консультаций с Высшим советом правосудия).

Напомним, в июле прошлого года НАБУ сообщило о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку. Детективы НАБУ заявили, что руководство ОАСК планировало захват власти в стране.

Кроме того, суд арестовал брата главы ОАСК, Юрия Зонтова, которого разоблачили на попытке передать 100 тысяч долларов взятки судье. В ходе обысков у них изъяли большие объемы иностранной налички: более 3,7 млн долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей.

Отметим, ранее Владимир Зеленский внес в парламент целый пакет законопроектов, предлагающих кардинальную реформу судебной системы. Один из них касается Окружного админсуда Киева. Более подробно в материале РБК-Украина "Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК".

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