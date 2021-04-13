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Зеленський вніс до Ради законопроект про ліквідацію ОАСК

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва". Законопроект внесено як невідкладний.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Президент Володимир Зеленський закликав сприймати це як "сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону".

"Сьогодні я вношу до парламенту законопроект про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Суду, який так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості", - заявив він.

У прес-службі ОП зазначили, що відповідно до частини другої статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізовується та ліквідовується законом, проект якого вносить до Ради президент України (після консультацій з Вищою радою правосуддя).

Нагадаємо, у липні минулого року НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п'ятьом суддям ОАСК та керівнику ДСА Зіновію Холоднюку. Детективи НАБУ заявили, що керівництво ОАСК планувало захоплення влади в країні.

Крім того, суд заарештував брата голови ОАСК, Юрія Зонтова, якого викрили на спробі передати 100 тисяч доларів хабара судді. В ході обшуків у них вилучили великі обсяги іноземної готівки: більш 3,7 млн доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень і 100 шекелів.

Зазначимо, раніше Володимир Зеленський вніс в парламент цілий пакет законопроектів, що пропонують кардинальну реформу судової системи. Один з них стосується Окружного адмінсуду Києва. Більш детально в матеріалі РБК-Україна "Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК".

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Новини України Володимир Зеленський
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