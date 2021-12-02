Зеленский внес в Раду законопроект о гражданстве для диаспоры

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о гражданстве для диаспоры. Дата внесения - 2 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Рады.
Президент Украины внес соответствующий законопроект в Раду сегодня. Номер документа - 6368. Текста законопроекта пока нет.
Во время обращения в Раду украинский лидер заявил, что внесет в парламент законопроект о двойном гражданстве. По его словам, для украинцев, которые живут в США, Канаде, ЕС, является важным вопрос множественного гражданства.