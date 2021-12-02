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Зеленский внес в Раду законопроект о гражданстве для диаспоры

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о гражданстве для диаспоры. Дата внесения - 2 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Рады.

Президент Украины внес соответствующий законопроект в Раду сегодня. Номер документа - 6368. Текста законопроекта пока нет.

Анонс Зеленского

Во время обращения в Раду украинский лидер заявил, что внесет в парламент законопроект о двойном гражданстве. По его словам, для украинцев, которые живут в США, Канаде, ЕС, является важным вопрос множественного гражданства.

Напомним, Зеленский заявил, что в мире 65 миллионов украинцев.

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