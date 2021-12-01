Нас 65 миллионов. Зеленский сегодня внесет в Раду законопроект о двойном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня внесет в Раду законопроект о двойном гражданстве. По его словам, в мире 65 млн украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на послание президента к Раде.

Он заявил, что для украинцев, проживающих в США, Канаде, ЕС, является важным вопрос множественного гражданства.

"Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение. Нас 65 миллионов! Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а гражданами Украины", - заявил Зеленский.