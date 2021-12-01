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Нас 65 миллионов. Зеленский сегодня внесет в Раду законопроект о двойном гражданстве

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Киев, Среда 01 декабря 2021 10:37
Нас 65 миллионов. Зеленский сегодня внесет в Раду законопроект о двойном гражданстве Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня внесет в Раду законопроект о двойном гражданстве. По его словам, в мире 65 млн украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на послание президента к Раде.

Он заявил, что для украинцев, проживающих в США, Канаде, ЕС, является важным вопрос множественного гражданства.

"Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение. Нас 65 миллионов! Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не людьми украинского происхождения, а гражданами Украины", - заявил Зеленский.

Также сообщалось, что Украина упростит предоставление гражданства россиянам и иностранным бойцам АТО.

Ранее Зеленский пообещал украинской диаспоре в США ввести двойное гражданство.

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