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Зеленський вніс в Раду законопроект про громадянство для діаспори

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський вніс в парламент законопроект про громадянство для діаспори. Дата внесення - 2 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Ради.

Президент України вніс відповідний законопроект до Ради сьогодні. Номер документу - 6368. Тексту законопроекту поки немає.

Анонс Зеленського

Під час звернення до Ради український лідер заявив, що внесе до парламенту законопроект про подвійне громадянство. За його словами, для українців, які мешкають у США, Канаді, ЄС, є важливим питання множинного громадянства.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що в світі 65 мільйонів українців.

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