Зеленский внес в Раду законопроект о гражданстве для диаспоры

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о гражданстве для диаспоры. Дата внесения - 2 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Рады .

Президент Украины внес соответствующий законопроект в Раду сегодня. Номер документа - 6368. Текста законопроекта пока нет.

Анонс Зеленского

Во время обращения в Раду украинский лидер заявил, что внесет в парламент законопроект о двойном гражданстве. По его словам, для украинцев, которые живут в США, Канаде, ЕС, является важным вопрос множественного гражданства.