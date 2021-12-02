Зеленський вніс в Раду законопроект про громадянство для діаспори
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський вніс в парламент законопроект про громадянство для діаспори. Дата внесення - 2 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Ради.
Президент України вніс відповідний законопроект до Ради сьогодні. Номер документу - 6368. Тексту законопроекту поки немає.
Анонс Зеленського
Під час звернення до Ради український лідер заявив, що внесе до парламенту законопроект про подвійне громадянство. За його словами, для українців, які мешкають у США, Канаді, ЄС, є важливим питання множинного громадянства.