Зеленський вніс в Раду законопроект про громадянство для діаспори

Президент України Володимир Зеленський вніс в парламент законопроект про громадянство для діаспори. Дата внесення - 2 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт Ради .

Президент України вніс відповідний законопроект до Ради сьогодні. Номер документу - 6368. Тексту законопроекту поки немає.

Анонс Зеленського

Під час звернення до Ради український лідер заявив, що внесе до парламенту законопроект про подвійне громадянство. За його словами, для українців, які мешкають у США, Канаді, ЄС, є важливим питання множинного громадянства.