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Зеленський вніс в Раду законопроект про громадянство для діаспори

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Київ, Четвер 02 грудня 2021 10:02
Зеленський вніс в Раду законопроект про громадянство для діаспори Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський вніс в парламент законопроект про громадянство для діаспори. Дата внесення - 2 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Ради.

Президент України вніс відповідний законопроект до Ради сьогодні. Номер документу - 6368. Тексту законопроекту поки немає.

Зеленський вніс в Раду законопроект про громадянство для діаспори

Анонс Зеленського

Під час звернення до Ради український лідер заявив, що внесе до парламенту законопроект про подвійне громадянство. За його словами, для українців, які мешкають у США, Канаді, ЄС, є важливим питання множинного громадянства.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що в світі 65 мільйонів українців.

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