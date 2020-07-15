Зеленский внес в Раду законопроект о господдержке культуры, туризма и креативных индустрий

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду как неотложный проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки культуры, туризма и креативных индустрий". Законопроект предусматривает налоговые льготы для этих сфер.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ОП утверждают, что законопроект будет способствовать удешевлению производства и распространения продукции в сфере культуры, туризма и креативных индустрий.

"Это означает, что театральные представления, концерты, выставки, кинофильмы, экскурсии в украиноязычной версии станут доступными как для производителей, так и для конечного потребителя", - говорится в сообщении.

Проект закона предусматривает:

освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий;

льготную ставку НДС в размере 7% для большей доступности театральных спектаклей и постановок, выступлений художественных коллективов, артистов, а также выставок, кинематографических премьер, экскурсий в музеях и зоопарках, культурных мероприятий;

снижение до 7% НДС на распространение и показ фильмов, адаптированных в украиноязычной версии инклюзивного назначения, а также со специальными украинскими субтитрами;

с 2023 до 2025 года - временное освобождение от НДС услуг по распространению и показа национальных фильмов и иностранных фильмов, дублированных, озвученных государственным языком на территории Украины и адаптированных в украиноязычной версии;

освобождение от НДС ввоза в Украину товаров, являющихся национальной кинематографической наследием, и продолжение до 2025 года освобождения от НДС операций по поставке и производства национальных фильмов.

Напомним, ранее Зеленский подписал закон для поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином из-за коронавируса.