Зеленський вніс у Раду законопроект про держпідтримку культури, туризму і креативних індустрій

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради як невідкладний проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму і креативних індустрій". Законопроект передбачає податкові пільги для цих сфер.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

В ОП стверджують, що законопроект сприятиме здешевленню виробництва і розповсюдження продукції у сфері культури, туризму і креативних індустрій.

"Це означає, що театральні вистави, концерти, виставки, кінофільми, екскурсії в україномовній версії стануть доступними як для виробників, так і для кінцевого споживача", - йдеться в повідомленні.

Проект закону передбачає:

звільнення від податку на прибуток підприємств та ПДФО культурних грантів, наданих для проектів та програм у сфері культури, туризму і в секторі креативних індустрій;

пільгову ставку ПДВ в розмірі 7% для більшої доступності театральних вистав та концертів, виступів художніх колективів, артистів, а також виставок, кінематографічних прем'єр, екскурсій у музеях та зоопарках, культурних заходів;

зниження до 7% ПДВ на розповсюдження та показ фільмів, адаптованих україномовної версії інклюзивного призначення, а також зі спеціальними українськими субтитрами;

з 2023 до 2025 року - тимчасове звільнення від ПДВ послуг з розповсюдження і показу національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених державною мовою на території України та адаптованих до україномовної версії;

звільнення від ПДВ ввезення в Україну товарів, які є національною кінематографічною спадщиною, і продовження до 2025 року звільнення від ПДВ операцій з постачання та виробництва національних фільмів.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав закон для підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з карантином через коронавірус.