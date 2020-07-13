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Зеленский подписал закон для поддержки культуры на время карантина

Киев, Понедельник 13 июля 2020 14:03
Зеленский подписал закон для поддержки культуры на время карантина
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Закон предусматривает госпомощь объектам кинематографа и снижение услуг для телерадиоорганизаций

Президент Владимир Зеленский подписал закон №3377 для поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином из-за коронавируса. Документ был одобрен парламентом почти месяц назад.

Об этом написал Зеленский в Facebook.

Документ предлагает:

  • снижение платы за наем (аренду) имущества по требованию нанимателя (учреждения культуры) в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности нанимателя в полном объеме из-за введенных ограничений;
  • на период карантина и до 31 декабря 2020 года телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, использующие радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения;
  • предоставляются дополнительные возможности для работы радио путем внесения изменений в ЗУ "О рекламе";
  • на период действия карантина и до 31 декабря 2020 года помощь субъектам хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничения или запрет деятельности в условиях карантина, является допустимой, и получатели госпомощи освобождаются от обязанности уведомления Уполномоченного органа о получении новой государственной помощи.

Напомним, законопроект о поддержке культуры был принят Верховной радой 16 июня.

Ранее Зеленский призвал парламент безотлагательно принять законопроект о поддержке культуры.

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