Зеленский подписал закон для поддержки культуры на время карантина

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Закон предусматривает госпомощь объектам кинематографа и снижение услуг для телерадиоорганизаций

Президент Владимир Зеленский подписал закон №3377 для поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с карантином из-за коронавируса. Документ был одобрен парламентом почти месяц назад.

Об этом написал Зеленский в Facebook.

Документ предлагает:

снижение платы за наем (аренду) имущества по требованию нанимателя (учреждения культуры) в течение всего времени, когда имущество не могло использоваться в предпринимательской деятельности нанимателя в полном объеме из-за введенных ограничений;

на период карантина и до 31 декабря 2020 года телерадиоорганизации и провайдеры программной услуги, использующие радиочастотный ресурс, освобождаются от оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения;

предоставляются дополнительные возможности для работы радио путем внесения изменений в ЗУ "О рекламе";

на период действия карантина и до 31 декабря 2020 года помощь субъектам хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничения или запрет деятельности в условиях карантина, является допустимой, и получатели госпомощи освобождаются от обязанности уведомления Уполномоченного органа о получении новой государственной помощи.

Напомним, законопроект о поддержке культуры был принят Верховной радой 16 июня.

Ранее Зеленский призвал парламент безотлагательно принять законопроект о поддержке культуры.