Зеленский внес в Раду закон о запуске ВАКС

Президент Владимир Зеленский на этой неделе внес в парламент законопроект, который касается запуска Высшего антикоррупционного суда. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Документ касается определения подсудности дел.

"На этой неделе президент Украины уже внес в Верховную раду законопроект о запуске ВАКС по определению подсудности дел, чтобы в него не попал весь хлам, чтобы сосредоточиться на приоритетах", - сказал Стефанчук.

По его словам, президент также внесет законопроект о расширении люстрации.

"Еще одна из инициатив президента, которую мы сейчас дорабатываем. Кто-то говорит, что президент как-то противится люстрации. Мы будем вносить законопроект о расширении субъектов, подлежащих люстрации, включая президента, народных депутатов и всех высших чинов, которые существуют в Украине", - заявил Стефанчук.

Предложенными изменениями в закон о Высшем антикоррупционном суде Украины уточняется его подсудность. Суд сосредоточится на уголовных процессах, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала его работы или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и закончено прокурорами САП. После начала работы ВАКС следственные судьи других судов перестанут принимать к рассмотрению ходатайства и жалобы, суды первой инстанции - обвинительные акты и другие документы, апелляционные суды - апелляционные жалобы.

В то же время ходатайства и жалобы, которые уже поступили к следственным судьям других судов, но не были рассмотрены до дня начала работы ВАКС, передаются в упомянутый суд. Если рассмотрение в судах первой и апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы ВАКС, эти производства также передаются в упомянутый суд в установленном порядке.

Напомним, в начале июня президент Украины Владимир Зеленский обсудил запуск работы Высшего антикоррупционного суда с его руководством и главой Верховного суда. Глава государства поручил не допустить срыв запуска ВАКС.

Как писало РБК-Украина ранее, 7 мая во время собрания судей Елена Танасевич была избрана главой Высшего антикоррупционного суда Украины.