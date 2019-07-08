Зеленський вніс у Раду закон щодо запуску ВАКС

Президент Володимир Зеленський цього тижня вніс до парламенту законопроект, який стосується запуску Вищого антикорупційного суду. Про це заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ стосується визначення підсудності справ.

"Цього тижня президент України вже вніс до Верховної ради законопроект щодо запуску ВАКС щодо визначення підсудності справ, щоб до нього не потрапив весь мотлох, щоб зосередитись на пріоритетах", - сказав Стефанчук.

За його словами, президент також внесе законопроект про розширення люстрації.

"Ще одна з ініціатив президента, яку ми зараз допрацьовуємо. Хтось говорить, що президент якось противиться люстрації. Ми будемо вносити законопроект про розширення суб'єктів, які підлягають люстрації, включаючи президента, народних депутатів та усіх вищих чинів, які існують в Україні", - заявив Стефанчук.

Запропонованими змінами до закону про Вищий антикорупційний суд України уточнюється його підсудність. Суд зосередиться на кримінальних провадженнях, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня початку роботи цього суду або до дня початку його роботи, якщо досудове розслідування здійснюється або здійснювалось детективами НАБУ і закінчено прокурорами САП. Після початку роботи ВАКС слідчі судді інших судів перестануть приймати до розгляду клопотання і скарги, суди першої інстанції - обвинувальні акти та інші документи, апеляційні суди - апеляційні скарги.

У той же час клопотання і скарги, що вже надійшли до слідчих суддів інших судів, але не були розглянуті до дня початку роботи ВАКС, передаються до згаданого суду. Якщо розгляд у судах першої та апеляційної інстанцій не завершено до дня початку роботи ВАКС, ці провадження також передаються до згаданого суду в установленому порядку.

Нагадаємо, на початку червня президент України Володимир Зеленський обговорив запуск роботи Вищого антикорупційного суду з його керівництвом і главою Верховного суду. Глава держави доручив не допустити зрив запуску ВАКС.

Як писало РБК-Україна раніше, 7 травня під час зборів суддів Олена Танасевич була обрана головою Вищого антикорупційного суду України.