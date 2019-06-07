Зеленский поручил не допустить срыв запуска ВАКС

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Зеленский сегодня провел встречу с председателями Верховного и Высшего антикоррупционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил запуск работы Высшего антикоррупционного суда с его руководством и председателем Верховного суда. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сегодня Зеленский встретился с председателем Верховного суда Валентиной Данишевской и председателем Высшего антикоррупционного суда Еленой Танасевич. Во время встречи речь шла о начале работы Антикоррупционного суда.

"Хотим помочь Антикоррупционному суду решить проблемы для скорейшего начала работы", - подчеркнул Зеленский.

Участники обсудили готовность Высшего антикоррупционного суда начать работу 5 сентября. По словам Танасевич, нерешенный вопрос с помещением может привести к срыву начала работы ВАКС. В то же время она сообщила, что со стороны суда принимаются все необходимые меры для своевременного начала работы.

Сообщается, что для решения проблемы с размещением суда по поручению Зеленского найдены и наработаны конкретные предложения, реализация которых начнется в ближайшее время.

Напомним, 7 мая во время собрания судей Елена Танасевич была избрана главой Высшего антикоррупционного суда Украины. Из-за отсутствия голосов во время первых двух туров голосования судьям пришлось провести новые выборы главы учреждения. Так, после часового перерыва в заседании счетная комиссия подготовила новые бюллетени для голосования. Отметим, избрание главы ВАКС проходило путем тайного голосования. Участие в голосовании приняли 38 судей.

Добавим, что судьям Высшего антикоррупционного суда во время сборов не удалось определиться с вопросом относительно отдельного здания, в котором будет работать суд.