Зеленский внес в Раду закон о рынке электроэнергии

Президент Владимир Зеленский 10 июня зарегистрировал в Верховной раде законопроект №10376 "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" о введении нового рынка электрической энергии". Об этом свидетельствует проект на сайте ВР.

Отметим, глава государства определил закон как неотложный. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

В настоящий момент текст закона отсутствует на сайте парламента.

Напомним, ранее Зеленский сообщил о рисках запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года. Президент подчеркнул, что одним из обязательств Украины перед Европейским cоюзом является реформирование энергетической сферы, и ключевым здесь является демонополизация энергетических рынков.

Как писало РБК-Украина, комитет парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Верховной рады одобрил законопроект №10318 Александра Домбровского и Льва Пидлисецкого о переносе запуска нового рынка электроэнергии на три месяца с 1 июля на 1 октября 2019 года.

Добавим также, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что Кабинет министров должен подготовить отсрочку запуска рынка электроэнергии. Он подчеркнул, что большинство участников заседания СНБО сошлись на том, что введение в действие закона о запуске рынка электроэнергии надо отложить, остается лишь вопрос на какой срок.