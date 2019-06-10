ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский внес в Раду закон о рынке электроэнергии

Новости » Энергетика    10.06.2019 - 17:08
Зеленский внес в Раду закон о рынке электроэнергии
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент определил закон как неотложный

Президент Владимир Зеленский 10 июня зарегистрировал в Верховной раде законопроект №10376 "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" о введении нового рынка электрической энергии". Об этом свидетельствует проект на сайте ВР.

Отметим, глава государства определил закон как неотложный. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

В настоящий момент текст закона отсутствует на сайте парламента.

Напомним, ранее Зеленский сообщил о рисках запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года. Президент подчеркнул, что одним из обязательств Украины перед Европейским cоюзом является реформирование энергетической сферы, и ключевым здесь является демонополизация энергетических рынков.

Как писало РБК-Украина, комитет парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Верховной рады одобрил законопроект №10318 Александра Домбровского и Льва Пидлисецкого о переносе запуска нового рынка электроэнергии на три месяца с 1 июля на 1 октября 2019 года.

Добавим также, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что Кабинет министров должен подготовить отсрочку запуска рынка электроэнергии. Он подчеркнул, что большинство участников заседания СНБО сошлись на том, что введение в действие закона о запуске рынка электроэнергии надо отложить, остается лишь вопрос на какой срок.

У президента разъяснили позицию по указу о роспуске Рады Зеленский примет участие в заседании КСУ
Новости Украины Владимир ЗеленскийэнергорынокВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь