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Зеленський вніс до Ради закон про ринок електроенергії

Новини » Енергетика    10.06.2019 - 17:08
Зеленський вніс до Ради закон про ринок електроенергії
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент визначив закон як невідкладний

Президент Володимир Зеленський 10 червня зареєстрував у Верховній раді законопроект №10376 "Про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії" щодо запровадження нового ринку електричної енергії". Про це свідчить проект на сайті ВР.

Зазначимо, глава держави визначив закон як невідкладний. Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

На даний момент текст закону відсутній на сайті парламенту.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив про ризики запуску нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року. Президент підкреслив, що одним із зобов'язань України перед Європейським союзом є реформування енергетичної сфери, і ключовим тут є демонополізація енергетичних ринків.

Як писало РБК-Україна, комітет парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної ради схвалив законопроект №10318 Олександра Домбровського і Льва Підлісецького про перенесення запуску нового ринку електроенергії на три місяці з 1 липня на 1 жовтня 2019 року.

Додамо також, секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що Кабінет міністрів повинен підготувати відстрочку запуску ринку електроенергії. Він підкреслив, що більшість учасників засідання РНБО зійшлися на тому, що введення у дію закону про запуск ринку електроенергії треба відкласти, залишається лише питання на який строк.

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