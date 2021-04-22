Зеленский внес в Раду закон об изменениях в Кодекс административного судопроизводства

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Верховной раде законопроект об изменениях в Кодекс административного судопроизводства. Документ зарегистрирован в парламенте под №5410.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Глава государства внес документ в парламент 21 апреля. Сейчас текст законопроекта отсутствует. Последний этап прохождения закона - передан на рассмотрение руководству.

Документ предлагает изменения в статью 151 кодекса. Она определяет виды обеспечения иска. Сейчас иск может быть обеспечен: приостановлением действия индивидуального акта или нормативно-правового акта; запретом ответчику совершать определенные действия; запретом другим лицам совершать действия, касающиеся предмета спора; остановкой взыскания на основании исполнительного документа или иного документа, по которому взыскание производится в бесспорном порядке.

Предусмотрено, что суд может применить несколько мер обеспечения иска, которые должны быть соразмерными с заявленными истцом требованиями.