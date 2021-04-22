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Зеленський вніс до Ради закон про зміни до Кодексу адміністративного судочинства

Автор: Юлія Струк

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній раді законопроект про зміни до Кодексу адміністративного судочинства. Документ зареєстрований у парламенті під №5410.

Про це свідчать дані на сайті Ради.

Глава держави вніс документ до парламенту 21 квітня. Наразі текст законопроекту відсутній. Останній етап проходження закону - переданий на розгляд керівництву.

Документ пропонує зміни до статті 151 кодексу. Вона визначає види забезпечення позову. Нині позов може бути забезпечено: зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта; забороною відповідачу вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Передбачається, що суд може застосувати кілька заходів забезпечення позову, які мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Нагадаємо, в Україні незабаром може запрацювати "суд у смартфоні". Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній раді прийняти відповідний законопроект №5246 президента Володимира Зеленського.

У матеріалі "Правосуддя у мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює" суд у смартфоні" ми писали, що ця система може з'явитися в Україні в кінці року.

Крім того, глава держави пропонує створити Київський міський окружний адміністративний суд і ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва. Він вніс в Раду законопроект.

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Новини України Володимир ЗеленськийкодексВерховна Рада
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