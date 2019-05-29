Зеленский внес в Раду закон об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 29 мая 2019 года, внес в Верховную раду законопроект об импичменте президента. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, отстранение президента от должности по процедуре импичмента должно быть отдельным законопроектом.

"В Верховную раду подан законопроект об устранении президента с поста - импичмент. Обещание которое было дано - выполнено... Такого законопроекта как у нас нет", - заявил Стефанчук.

Также представитель главы государства в парламенте напомнил о необходимости принятия закона об отмене неприкосновенности нардепов.

"Вместе с этим законопроектом в Верховную раду в который раз направлено обращение президента с тем, чтобы ВР не забыла, что у нее лежит проект, которым отменяется депутатская неприкосновенность. Это было бы честно, если бы мы вместе провели эти два проекта", - добавил он.

"Сегодня вы знаете, что вопрос импичмента регламентируется регламентом Верховной рады. Он за ночь ними перерабатывается, чтобы войти в законопроект о ВСК. Кроме этого, есть целый ряд других законопроектов. Но целостного законопроекта об импичменте как процедуре в Раде нет. Почему это должен быть отдельный законопроект? Потому что это отдельная процедура и мы не можем спрятать ее в регламент (закон "О регламенте Верховной рады", - ред.)", - подчеркнул представитель президента в Раде.

Напомним, в парламент внесли альтернативный законопроект об импичменте президента, о чем в среду сообщил замглавы фракции "Блок Петра Порошенко", нардеп Алексей Гончаренко.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 29 мая.

Как писало РБК-Украина ранее, глава парламента Андрей Парубий заявил, что Верховная рада Украины рассмотрит законопроект об импичменте президента на этой неделе, на принятии документа неоднократно настаивал на тот момент кандидат в президенты Владимир Зеленский.

Спикер ВР тогда подчеркивал, что у Владимира Зеленского есть время до среды, 29 мая, чтобы подать свой проект закона.

"Я хочу отметить, что у президента есть еще три дня. Мы даем три дня на то, чтобы была внесена его версия. Если его версия внесена не будет, мы начнем рассмотрение во втором чтении депутатского законопроекта", - заявил Парубий на заседании согласительного совета в понедельник, 27 мая.

Добавим также, в центре Ровно на майдане Независимости состоялся митинг с требованием импичмента президента Зеленского, во время которого полиция задержала двух местных жителей: 20-летний парень и 16-летняя девушка проводили несанкционированный митинг. В руках они держали плакаты с надписями "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски".