Зеленський вніс у Раду закон про імпічмент

Президент України Володимир Зеленський у середу, 29 травня 2019 року, вніс до Верховної ради законопроект про імпічмент президента. Про це заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, усунення президента з посади за процедурою імпічменту має бути окремим законопроектом.

"До Верховної ради подано законопроект про усунення президента з поста - імпічмент. Обіцянка яка була дана - виконана... Такого законопроекту як у нас немає", - заявив Стефанчук.

Також представник глави держави у парламенті нагадав про необхідність прийняття закону про скасування недоторканності нардепів.

"Разом з цим законопроектом до Верховної ради вкотре спрямовано звернення президента з тим, щоб ВР не забула, що в неї лежить проект, яким скасовується депутатська недоторканість. Це було б чесно, якби ми разом провели ці два проекти", - додав він.

"Сьогодні ви знаєте, що питання імпічменту регламентується регламентом Верховної ради. Він за ніч ними перепрацьовується, щоб увійти в законопроект про ТСК. Окрім цього, є цілий ряд інших законопроектів. Але цілісного законопроекту про імпічмент як процедури у Раді немає. Чому це повинен бути окремий законопроект? Тому що це окрема процедура і ми не можемо сховати її у регламент (закон "Про регламент Верховної ради", - ред.)", - підкреслив представник президента у Раді.

Нагадаємо, в парламент внесли альтернативний законопроект про імпічмент президента, про що в середу повідомив заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко", нардеп Олексій Гончаренко.

Законопроект був зареєстрований у парламенті 29 травня.

Як писало РБК-Україна раніше, глава парламенту Андрій Парубій заявив, що Верховна рада України розгляне законопроект про імпічмент президента на цьому тижні, на прийнятті документа неодноразово наполягав на той момент кандидат у президенти Володимир Зеленський.

Спікер ВР тоді підкреслював, що у Володимира Зеленського є час до середи, 29 травня, щоб подати свій проект закону.

"Я хочу відзначити, що у президента є ще три дні. Ми даємо три дні на те, щоб була внесена його версія. Якщо його версія внесена не буде, ми почнемо розгляд у другому читанні депутатського законопроекту", - заявив Парубій на засіданні погоджувальної ради в понеділок, 27 травня.

Додамо також, в центрі Рівного на майдані Незалежності відбувся мітинг з вимогою імпічменту президента Зеленського, під час якого поліція затримала двох місцевих жителів: 20-річний хлопець і 16-річна дівчина проводили несанкціонований мітинг. У руках вони тримали плакати з написами "Імпічмент президенту" і "Не кумівство, а по-братськи".