Зеленский внес в Раду представление на новый состав ЦИК

Президент Владимир Зеленский внес в Раду представление на новый состав Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко в Facebook.

Зеленский внес представление о назначении на должности членов ЦИК: Оксану Боярчук, Юрия Буглака, Елену Гатауллин, Андрея Гевко, Викторию Глущенко, Виталия Греня, Олега Диденко, Сергея Дубовика, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Александру Кармази, Павла Любченко, Юрия Мирошниченко, Владимира Перепелюка, Виталия Плукаря, Сергея Постивого, Юрия Фрицкого.

Фото: представление Зеленского (facebook.com/alexeygoncharenko)

Напомним, вчера фракция "Слуга народа" подала президенту предложения по 18 кандидатах в новый состав ЦИК. Среди предложенных кандидатов были бывшие члены Центризбиркома. В частности, в предыдущий состав ЦИК входили Диденко, Евстигнеев, Ефремова, Махницкий и Плукар.

Также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что Зеленский до сих пор не предоставил парламенту предложения по новому составу Центральной избирательной комиссии. Разумков подчеркивал, что парламент будет рассматривать вопрос назначения нового состава ЦИК в соответствии с законодательством.

Добавим, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что членов нового Центризбиркома будут выбирать по квотному принципу. По его словам, в будущий состав ЦИК будут избраны 17 членов.