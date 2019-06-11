Зеленский внес в Раду представление на Луценко

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на генпрокурора Юрия Луценко. Об этом сообщил заместитель главы АП Руслан Рябошапка во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

Рябошапка отметил, что у Луценко нет высшего юридического образования и соответствующего опыта работы.

"Внесено представление, подписано представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Есть юридическая позиция, связанная с тем, что, несмотря на закон об изменениях в закон о прокуратуре (что у генпрокурора не обязательно должно быть высшее юридическое образование). Этот человек выполняет процессуальные функции, соответственно должен иметь высшее образование и соответствующий опыт в области права", - заявил он.

Напомним, на прошлой неделе в АП заявили, что на этой Зеленский направит в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко. Также повторно будут внесены представления на увольнение должностных лиц, которые были не поддержаны.

Как известно, Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины. В частности, Зеленский обратился в парламент по поводу увольнения Павла Климкина с должности министра иностранных дел, Степана Полторак - с должности министра обороны. Третье представление касается увольнения Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины. Депутаты на пленарном заседании не поддержали их отставку.

Добавим, сегодня также Зеленский уволил Ивана Куцика с должности руководителя Государственного управления делами и его заместителя Евгения Сарнацкого.