На следующей неделе Зеленский внесет в Раду представление на увольнение Луценко

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Всего будет внесено представление на увольнение четырех должностных лиц

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский направит в Верховную раду представление относительно увольнения генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом в эфире "Право на власть" на 1+1 заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Стефанчук анонсировал, что на следующей неделе Зеленский направит в Раду уже четыре представление на увольнение должностных лиц, среди которых окажется Луценко.

"Что касается генпрокурора, там юридическая конструкция более сложная. Но мы нашли возможность юридического обоснования. Я глубоко убежден, что на следующей неделе президент Украины снова направит в Верховную раду, но уже не три представления, а четыре. Четыре представление на увольнение, в том числе представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко ", - заявил представитель президента в парламенте.

По его словам, кроме представление на увольнение генпрокурора будут повторно внесены представления на увольнение должностных лиц, которые были не поддержаны.

"Это три представления, в которых нам отказали", - добавил он.

Напомним, 6 июня Верховная рада Украины не поддержала отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

РБК-Украина писало, что народные депутаты также отказались увольнять министра обороны Украины Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.