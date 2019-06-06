ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На следующей неделе Зеленский внесет в Раду представление на увольнение Луценко

Новости » Политика    06.06.2019 - 23:35
На следующей неделе Зеленский внесет в Раду представление на увольнение Луценко
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Всего будет внесено представление на увольнение четырех должностных лиц

На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский направит в Верховную раду представление относительно увольнения генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом в эфире "Право на власть" на 1+1 заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Стефанчук анонсировал, что на следующей неделе Зеленский направит в Раду уже четыре представление на увольнение должностных лиц, среди которых окажется Луценко.

"Что касается генпрокурора, там юридическая конструкция более сложная. Но мы нашли возможность юридического обоснования. Я глубоко убежден, что на следующей неделе президент Украины снова направит в Верховную раду, но уже не три представления, а четыре. Четыре представление на увольнение, в том числе представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко ", - заявил представитель президента в парламенте.

По его словам, кроме представление на увольнение генпрокурора будут повторно внесены представления на увольнение должностных лиц, которые были не поддержаны.

"Это три представления, в которых нам отказали", - добавил он.

Напомним, 6 июня Верховная рада Украины не поддержала отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

РБК-Украина писало, что народные депутаты также отказались увольнять министра обороны Украины Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Зеленский отправил в запас экс-замглавы СБУ Маликова Луценко назвал возможную торговлю с ОРДЛО финансированием терроризма
Новости Украины Юрий Луценкоувольнение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь