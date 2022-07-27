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Зеленский внес в Раду постановление о назначении генпрокурора: имя кандидата

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Киев, Среда 27 июля 2022 08:43
Зеленский внес в Раду постановление о назначении генпрокурора: имя кандидата Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду проект постановления о назначении генерального прокурора. Речь идет об Андрее Костине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВРУ.

Между тем нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram также сообщил о соответствующем решении Зеленского.

"Президент отправил в парламент проект постановления о предоставлении согласия на назначение Костина А. Е. на должность генерального прокурора", - написал Железняк.

По его словам, через 1,5 часа должен состояться Комитет ВРУ по рассмотрению этого вопроса.

Что о нем известно

Андрей Костин - народный депутат Верховной рады IX созыва от партии "Слуга народа".

В 1995 году он окончил Юридический институт Одесского государственного университета с отличием. В том же году Костин получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и стал членом Одесской областной коллегии адвокатов.

С 14 января 2020 года - глава комитета ВР по вопросам правовой политики.

Напомним, 19 июля Верховная рада уволила Ирину Венедиктову с должности генпрокурора. После чего исполняющим обязанности генпрокурора стал Алексей Симоненко.

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