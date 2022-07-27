ua ru
Ср, 27 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський вніс до Ради постанову про призначення генпрокурора: ім'я кандидата

Новость на русском →
Київ, Середа 27 липня 2022 08:43
Зеленський вніс до Ради постанову про призначення генпрокурора: ім'я кандидата Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд до Верховної ради проєкт постанови щодо призначення генерального прокурора. Мова йде про Андрія Костіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВРУ.

Тим часом нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram також повідомив про відповідне рішення Зеленського.

"Президент відправив у парламент проект постанови про надання згоди на призначення Костіна А.Є. на посаду генерального прокурора", - написав Железняк.

За його словами, через 1,5 години має відбутися Комітет ВРУ щодо розгляду цього питання.

Що про нього відомо

Андрій Костін - народний депутат Верховної ради IX скликання від партії "Слуга народу".

У 1995 році він закінчив Юридичний інститут Одеського державного університету з відзнакою. Того ж року Костін отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та став членом Одеської обласної колегії адвокатів.

З 14 січня 2020 року - голова комітету ВР з питань правової політики.

Нагадаємо, 19 липня Верховна рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генпрокурора. Після чого виконуючим обов'язки генпрокурора став Олексій Симоненко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Генеральна прокуратура України Верховна рада
NEWS
"Нафтогаз" не сплатив борг і оголосив дефолт за облігаціями
"Нафтогаз" не сплатив борг і оголосив дефолт за облігаціями
DAILY
"Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін