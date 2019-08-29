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Зеленський вніс до Ради кандидатуру прем'єра

Новини » Політика    29.08.2019 - 15:03
Зеленський вніс до Ради кандидатуру прем'єра
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

У партії "Слуга народу" анонсували, що 29 серпня відбудеться призначення нового прем'єра

У четвер, 29 серпня 2019 року, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради кандидатуру прем'єр-міністра. Про це повідомляє РБК-Україна.

Глава держави пропонує призначити на посаду глави уряду заступника голови Офісу президента Олексія Гончарука.

На сайті Ради зареєстровано під номером 1022 проект постанови про призначення Гончарука на посаду прем'єр-міністра України.

Нагадаємо, раніше обраний нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв заявляв, що інформація про рішення президента України Володимира Зеленського запропонувати кандидатуру Олексія Гончарука на пост прем'єр-міністра на даний момент є передчасною.

Парламентарій підкреслював, що Зеленський ретельно підбирає кандидатуру нового прем'єр-міністра.

У вівторок, 27 серпня, в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Зеленський подасть Верховній раді кандидатуру Гончарука на посаду глави нового уряду.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави відзначав, що йому складно визначитися з кандидатурою, оскільки йому "подобаються відразу кілька людей".

"Скажу чесно, що складність даного рішення у тому, що мені подобаються відразу кілька людей. Не скажу хто, скажу, що двоє", - заявив президент на День Незалежності.

Додамо також, глава Офісу президента України Андрій Богдан підкреслював, що призначення кандидатури нового глави Кабміну не буде винятковим рішенням президента Володимира Зеленського.

Раніше глава держави відзначав, що прем'єр-міністром має бути нове обличчя, фахівець в економіці. Крім цього, Зеленський у ході свого голосування на парламентських виборах повідомив про проведення консультацій з майбутнім главою уряду. За його словами, ця людина - абсолютно професійний економіст - і у нього немає ніякого політичного руху.

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