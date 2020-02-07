Зеленский внес в Раду изменения в закон "О национальной безопасности"

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект №3015 "О внесении изменений в раздел VI" Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" о вступлении в силу положений по поводу главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте ВР.

Документ был зарегистрирован в парламенте 5 февраля. Последний этап прохождения - ожидает рассмотрения в комитете.

Проект закона разработан в связи с необходимостью обеспечения реализации оборонной реформы и внедрения уже в 2020 году новой объединенной системы руководства и управления силами обороны с целью построения ВСУ по стандартам НАТО.

"Целями и задачами проекта является безотлагательное осуществление в Вооруженных силах Украины организационных мероприятий, направленных на трансформацию органов военного управления всех уровней, а также введение отдельных должностей главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины", - говорится в пояснительной записке.

Проектом вносятся изменения в подпункты 2 и 3 пункта 1 раздела VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины". Ими предусматривается, что положения частей третьей-шестой статьи 16 (относительно главнокомандующего ВСУ, Генерального штаба ВСУ, видов и отдельных родов войск (сил) и подпункта 3, подпунктов "б" и "в" подпункта 4, подпункта 5 пункта 4 раздела VI "Заключительные и переходные положения" этого закона набирают силу с 1 марта 2020 года, а не с 1 января 2021, как предусмотрено действующей редакцией.

Напомним, ранее глава государства внес в ВР законопроект о допуске иностранных военных на учения в Украину. Сначала текст документа отсутствовал на сайте Рады.

Как писало РБК-Украина, в парламенте появился текст законопроекта президента о допуске иностранных военных на учебу. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений с участием Вооруженных сил Украины на территории Украины и за ее пределами в 2020 году, оценивается в 63 824 300 гривен.