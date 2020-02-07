Зеленський вніс до Ради зміни до закону "Про національну безпеку"

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроект №3015 "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ (сил)". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.

Документ був зареєстрований у парламенті 5 лютого. Останній етап проходження - очікує розгляду у комітеті.

Проект закону розроблено у зв'язку з необхідністю забезпечення реалізації оборонної реформи та упровадження вже у 2020 році нової об'єднаної системи керівництва та управління силами оборони з метою побудови ЗСУ за стандартами НАТО.

"Цілями та завданнями проекту є невідкладне здійснення у Збройних силах України організаційних заходів, спрямованих на трансформацію органів військового управління усіх рівнів, а також запровадження окремих посад головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу Збройних сил України", - сказано у пояснювальній записці.

Проектом вносяться зміни до підпунктів 2 і 3 пункту 1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" ЗУ "Про національну безпеку України". Ними передбачається, що положення частин третьої-шостої статті 16 (щодо головнокомандувача ЗСУ, Генерального штабу ЗСУ, видів і окремих родів військ (сил) та підпункту 3, підпунктів "б" та "в" підпункту 4, підпункту 5 пункту 4 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" цього закону набираються чинності з 1 березня 2020 року, а не з 1 січня 2021 року, як передбачено чинною редакцією.

Нагадаємо, раніше глава держави вніс до ВР законопроект про допуск іноземних військових на навчання в Україну. Спочатку текст документу був відсутній на сайті Ради.

Як писало РБК-Україна, у парламенті з'явився текст законопроекту президента щодо допуску іноземний військових на навчання. Фінансування витрат, пов'язаних з підготовкою і проведенням багатонаціональних навчань за участю Збройних сил України на території України та за її межами в 2020 році, оцінюється у 63 824 300 гривень.