Зеленский подал Кабмину три кандидатуры на глав ОГА

Вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Кабинета министров три кандидатуры на председателей областных государственных администраций. Об этом Розенко написал в своем Facebook.

Розенко подчеркнул, что отбор кандидатов проходил в кулуарный способ.

"Президент Зеленский, к сожалению, не реагирует на конструктивные предложения и продолжает свой уверенный прогресс... по граблям... На рассмотрение правительства вновь внесены очередные кандидатуры на должности глав областных государственных администраций... Фамилии кандидатов не были обнародованы и не происходило ни одного общественного обсуждения этих кандидатур", - отметил вице-премьер.

Так, Зеленский предлагает назначить Владислава Скальского на должность главы Винницкой ОГА, Виталия Туринка - на должность главы Запорожской ОГА и Виталия Коваля на должность главы Ровенской облгосадминистрации.

Напомним, в конце июня Зеленский внес Кабмину восемь кандидатур на глав ОГА, о чем тогда также сообщил Розенко. "Кто эти люди? Откуда? Каким образом стали кандидатами на указанные должности?" - писал вице-премьер в своем Facebook.

Как писало РБК-Украина, впоследствии правительство отказалось публично обсуждать эти кандидатуры на заседании Кабмина. А позже стало известно, что Кабинет министров согласовал все кандидатуры президента на председателей областных государственных администраций. Таким образом, на рассмотрение главы государства правительство направило все внесенные кандидатуры.