Зеленський вніс Кабміну три кандидатури на голів ОДА

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко повідомив, що президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Кабінету міністрів три кандидатури на голів обласних державних адміністрацій. Про це Розенко написав у своєму Facebook.

Розенко підкреслив, що відбір кандидатів відбувався у кулуарний спосіб.

"Президент Зеленський, на жаль, не реагує на конструктивні пропозиції і продовжує свій впевнений поступ... по граблях… На розгляд уряду знов внесені чергові кандидатури на посади глав обласних державних адміністрацій… Прізвища кандидатів не було оприлюднено і не відбувалося жодного громадського обговорення цих кандидатур", - зазначив віце-прем'єр.

Так, Зеленський пропонує призначити Владислава Скальського на посаду глави Вінницької ОДА, Віталія Туринка - на посаду очільника Запорізької ОДА та Віталія Коваля на посаду глави Рівненської облдержадміністрації.

Нагадаємо, в кінці червня Зеленський вніс Кабміну вісім кандидатур на голів ОДА, про що тоді також повідомив Розенко. "Хто ці люди? Звідки? Яким чином стали кандидатами на зазначені посади?" - писав віце-прем'єр у своєму Facebook.

Як писало РБК-Україна, згодом уряд відмовився публічно обговорювати ці кандидатури на засіданні Кабміну. А пізніше стало відомо, що Кабінет міністрів погодив усі кандидатури президента на голів обласних державних адміністрацій. Таким чином, на розгляд глави держави уряд направив всі внесені кандидатури.