Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент ввів до складу РНБО Олексія Рєзникова

Президент України Володимир Зеленський частково змінив склад Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 19 березня.

Так, президент ввів до складу РНБО віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Рєзнікова.

Нагадаємо, раніше 13 березня Володимир Зеленський вніс зміни до складу РНБО, ввівши міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка.

Крім того, 25 лютого президент призначив заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Соловйова.

Додамо, що 16 березня Володимир Зеленський створив Координаційну раду з протидії коронавірус. Рада була створена як консультативно-дорадчий орган при президентові. Основним завданням Ради є моніторинг ситуації та вироблення пропозицій щодо ефективних заходів проти поширення коронавіруса.