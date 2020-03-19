ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський вніс зміни до складу РНБО

Новини » Політика     19.03.2020 - 19:33
Зеленський вніс зміни до складу РНБО
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент ввів до складу РНБО Олексія Рєзникова

Президент України Володимир Зеленський частково змінив склад Ради національної безпеки і оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 19 березня.

Так, президент ввів до складу РНБО віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Рєзнікова.

Нагадаємо, раніше 13 березня Володимир Зеленський вніс зміни до складу РНБО, ввівши міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка.

Крім того, 25 лютого президент призначив заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Соловйова.

Додамо, що 16 березня Володимир Зеленський створив Координаційну раду з протидії коронавірус. Рада була створена як консультативно-дорадчий орган при президентові. Основним завданням Ради є моніторинг ситуації та вироблення пропозицій щодо ефективних заходів проти поширення коронавіруса.

Зеленський призначив нового голову Тернопільської ОДА Зеленський: вірус поширюється територією України не так швидко, як у решті Європи
Новини України Володимир ЗеленськийРНБО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся